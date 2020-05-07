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Звезда "Орла и решки" заразилась коронавирусом

Звезда "Орла и решки" заразилась коронавирусом
Мария Ивакова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Телеведущая рассказала о потере обоняния и боли в теле

Коронавирусом заражается все больше жителей нашей страны, исключением не становятся и российские звезды. COVID-19 нашли у экс-ведущей "Орла и решки" Марии Иваковой. Об этом она написала в "Инстаграм".

Звезда сделала несколько тестов на коронавирус, и все они оказались положительными. Однако температуры, по словам Иваковой, у нее нет. Телеведущая пожаловалась лишь на ломоту в мышцах и потерю обоняния.

Врач прописал Марии мощную антивирусную терапию, рассказала она. Звезда "Орла и решки" самоизолировалась, пьет много воды, спит и старается мыслить позитивно.

При этом артистка рассказала, что у ее возлюбленного Никиты Ефремова коронавирус не нашли. Отрицательными тесты на COVID-19 оказались и у партнера по шоу "Танцы со звездами" Евгения Папунаишвили. "Как это получилось, я не знаю", – призналась Ивакова. Она также добавила: то, где она подхватила инфекцию, остается для нее загадкой, и понадеялась, что больше никто из ее окружения не заразился.

"Я тоже переболела covid, обоняние пропало и вкусы. Через неделю все восстановилось", – поделились некоторые подписчики своими историями. Кроме того, в комментариях отметили, что в период пандемии довольно странно продолжать съемки танцевального шоу. Иваковой также пожелали сил и скорейшего выздоровления: "Здоровья тебе огромного! Береги себя".

Ранее Мария Ивакова рассказала о перенесенной болезни после командировки.

Карина СИРАЗОВА

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