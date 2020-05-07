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Стало известно, когда школьники Подмосковья уйдут на каникулы

Для большинства ребят учебный год закончится в мае

Учащиеся с первого по восьмые классы уйдут на летние каникулы в конце мая – 22 или 29 числа. Каждая школа завершит учебный процесс по-своему графику. Об этом рассказала глава Минобразования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", вопрос с учениками с девятого по одиннадцатые классы пока не решен. Даты зависят от того, когда пройдут выпускные экзамены, которые могут отложить из-за эпидемии. 

Школьники получат все годовые оценки с учетом периода дистанционного обучения. При этом летние лагеря на базах школ не откроются раньше, чем в конце июля. 

Полина ИВАНОВА

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