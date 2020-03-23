Телеведущая провела несколько дней в стерильном боксе

Мария Ивакова поделилась с подписчиками страшной историей о своей болезни. Несколько лет назад знаменитость была в командировке в Доминикане. После возвращения в Россию у нее поднялась температура, а все тело покрылось сыпью – девушка подхватила в жаркой стране инфекцию.

Сама ведущая "Орла и решки" вначале подумала, что у нее просто аллергия, поэтому продолжала работать. Однако, когда состояние ухудшилось, она обратилась к врачу.

"На тот момент в Доминикане была эпидемия Зики, и я все-таки решила дойти до врача. Прихожу к инфекционисту, он крутит у виска и вызывает скорую, чтобы изолировать меня от "неукушенных", – написала Ивакова в соцсети.

Сначала знаменитая блондинка пыталась избежать госпитализации, но в итоге провела несколько дней в стерильном боксе, откуда ее отпустили, когда температура снизилась, а суставы перестали болеть. Медики посчитали, что звезда экрана подхватила лихорадку Зика. Теперь ей всю жизнь нужно остерегаться укусов комаров: еще одну лихорадку она может не перенести.

Чтобы обезопасить себя, ведущая шоу "Орел и решка" теперь все время пользуется средствами от насекомых.

Подписчики эмоционально отреагировали на жуткую историю звезды. Они отметили, что ей крупно повезло, и посочувствовали: "Ого! То есть по сути как такого лечения и не было, если они не поставили диагноз... страшно", "Боже! Чего вы натерпелись!", "Хорошо, что все хорошо закончилось", "Как же страшно стало, берегите себя, Маша".

Ранее Мария Ивакова повертела бедрами в сверкающем мини.