Звезда "Орла и решки" прогулялась в полупрозрачном топе без лифчика
Мария Ивакова опубликовала снимок без лифчика на своей странице в "Инстаграм". Звезда предстала в белом, завязывающимся на шее, топе, который открывал плечи телеведущей. Сквозь легкую ткань наряда можно разглядеть и просвечивающие соски Иваковой.
В описании к посту ведущая "Орла и решки" и сама сделала акцент на своей груди. "Когда рядом правильный мальчик, то на голове расцветают цветочки, и твердеют сосочки", – написала Мария, поздравив мужчин с Днем защитника Отечества.
"Крутое фото какое!", "Все в точку", "Прелестна", "Это лучшее поздравление", "Маша, вы огонь", "Идеально", "Куколка", "Лучше и не скажешь", – оценили юмористическое поздравление Иваковой. Подписчики также засыпали ведущую комплиментами, похвалив и ее внешность, и сам снимок.
Однако некоторые Инстаграм-пользователи сочли фотографию с выпирающими сосками неприличной. Звезду также раскритиковали и за подпись к кадру, напомнив, что на Ивакову подписан ее отец. По мнению некоторых комментаторов, так поздравлять мужчин не стоило: "Невоспитанно и некультурно. Нормы приличия должны быть", "Лифон надо", "Как вы можете такой пост про соски писать?"
Свое тело телеведущая демонстрирует подписчикам нередко. Недавно Ивакова искупалась под водопадом с обнаженными ягодицами, а также станцевала на камеру в обтягивающем платье с бахромой.
Без белья ведущая "Орла и решки" также появляется не впервые. Ранее Мария Ивакова снялась в легком платье без лифчика.
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