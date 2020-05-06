В отелях гостям придется носить маски и дистанцироваться друг от друга

Турция откроет летний сезон для иностранных туристов с 12 мая. Самолеты местных авиакомпаний, в первую очередь, отправятся в две страны, граждане которых приносят наибольший доход турбизнесу. Речь о Германии и России, сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

Удастся ли реализовать эти планы, пока остается под вопросом. В России международное авиасообщение приостановлено до конца мая, и ранее в Turkish Airlines объявили продажу билетов в РФ и обратно на рейсы после 28 мая. С этой же даты турецкий перевозчик готов лететь в Германию, хотя там транспортное сообщение с внешним миром приостановлено до 14 июня. Когда страны откроют свои границы, будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

Однако турки настроены оптимистично. Сейчас местные отели получают "сертификаты здоровья" и готовятся принимать отдыхающих. Внутренний туризм в Турции запускается поэтапно с 4 мая. Например, Анталья уже открыта.

При этом владельцам курортов пришлось согласиться на значительные ограничения. Загрузка отелей не должна превышать 60%, передает АТОР. После выезда гостя из номера там должна быть проведена дезинфекция – особое внимание уделят дверным ручкам, пультам от телевизора и т.п. Заселение новых постояльцев в номер возможно не ранее, чем через 12 часов после выезда предыдущих.

На территориях отелей, в том числе в барах и лобби частично уберут стулья и мягкие диваны, чтобы гости не нарушали правило двухметрового дистанцирования друг от друга. При заезде туристам обязательно измерят температуру и выдадут маску. Гостей, у которых будет замечен кашель или другие признаки инфекции, отправят в карантинную зону.

Ранее сообщалось, что отелям в Турции, скорее всего, придется отказаться от системы "все включено" и заменить "шведский стол" на обслуживание официантами.

Между тем эксперты не советуют россиянам строить планы на дальние поездки в этом году. Есть мнение, что даже к Новому году международное авиасообщение не будет восстановлено в полном объеме.

Последние данные о ситуации с коронавирусом читайте в подборке "Утро.ру".