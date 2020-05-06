За минувшие сутки от коронавируса скончались 86 человек

В России идет 38-й день карантина. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 10 559 человек. Справились с опасным вирусом и выздоровели 1462 гражданина.

Общее число заболевших на 6 мая составляет 165 929 человек. Таким образом, Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных и вышла в топ-5. В Германии, по данным института имени Роберта Коха на 6 мая зафиксировано 164 807 случаев заболевания.

За весь период эпидемии умерли 1537 россиян.

Первое место по числу заболевших все также за Москвой – здесь вирусом заразились еще 5858 человек. При этом за сутки выздоровели 588 москвичей. Следом за столицей идет Подмосковье – 829 заболевших и 35 выздоровевших.

Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Санкт-Петербург. В Северной столице заболевание нашли у 312 человек.

Ранее руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко заявил, что Россия наконец-то выходит на плато по коронавирусу.