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Новый рекорд: свежая статистика по COVID-19 на 6 мая

Новый рекорд: свежая статистика по COVID-19 на 6 мая
Фото: XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеСнимут ли карантин в мае: совещание Путина по коронавирусу. LIVE
За минувшие сутки от коронавируса скончались 86 человек

В России идет 38-й день карантина. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 10 559 человек. Справились с опасным вирусом и выздоровели 1462 гражданина. 

Общее число заболевших на 6 мая составляет 165 929 человек. Таким образом, Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных и вышла в топ-5.  В Германии, по данным института имени Роберта Коха на 6 мая зафиксировано 164 807 случаев заболевания.

За весь период эпидемии умерли 1537 россиян.

Первое место по числу заболевших все также за Москвой – здесь вирусом заразились еще 5858 человек. При этом за сутки выздоровели 588 москвичей. Следом за столицей идет Подмосковье – 829 заболевших и 35 выздоровевших.

Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Санкт-Петербург. В Северной столице заболевание нашли у 312 человек.

Ранее руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко заявил, что Россия наконец-то выходит на плато по коронавирусу.

Ольга ФЕДОРОВА

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