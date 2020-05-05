Ежедневный прирост зараженных не меняется уже на протяжении трех суток

Россия выходит на плато по коронавирусу. Такой вывод можно сделать исходя из статистики последних трех дней, объяснил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко.

В интервью "Газете.ру" он уточнил, что за трое суток прирост зараженных приблизительно одинаков, нет резких скачков.

"Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато", – уточнил Бутенко.

Он добавил, что радоваться и отменять карантинные меры пока рано. О прохождении плато с уверенностью можно будет сказать только тогда, когда число заболевших начнет снижаться с каждым днем.

Напомним, что распространение коронавируса по планете началось в декабре 2019 года. Очагом инфекции стал китайски город Ухань. ВОЗ 11 марта объявила о начале пандемии.

По данным на 5 мая, в России вирусом заразилось еще 10102 человек. Скончалось от китайской инфекции 95 граждан. Полная статистика по COVID-19 – в материале "Утро.ру".