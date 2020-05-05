За прошедшие сутки от COVID-19 скончалось еще человек

В России идет 37 день карантина, связанный с эпидемией коронавируса. По данным оперативного штаба, от китайской инфекции скончалось 95 гражданам. Заболевание нашли у 10102 пациентов. Число выздоровевших составило 1770 россиян.

Москва сохраняет за собой первую строчку в печальном рейтинге. В столице заболело 5714 человек. На втором месте расположилась область. Здесь инфекцию обнаружили у 822 жителей. Санкт-Петербург замыкает строчку лидеров по количеству зараженных. В Северной столице от COVID-19 страдает 226 человек.

Напомним, что ранее инфекционист объяснил, почему в РФ так немного людей умирает от китайской инфекции. По мнению исследователя, дело в том, что медики оперативно находят зараженных.

Последние новости об эпидемии коронавируса читайте в подборке "Утро.ру".