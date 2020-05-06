Тяжелее всего придется странам, потерявшим доход от туризма

Последствия пандемии для Евросоюза будут хуже, чем ожидалось. Это признал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в среду, 6 мая.

По оценке специалистов Еврокомиссии, объем совокупного ВВП Евросоюза к концу 2020 г. сократится на 7,4%. Причем для стран еврозоны, считающихся локомотивом объединения, этот удар будет еще сильнее – их экономика просядет на 7,7%.

"Европа переживает экономический шок, какого не было со времен Великой депрессии", – цитирует DW Джентилони.

По словам еврокомиссара, многое будет зависеть от того, как быстро страны смогут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако там, где доход бюджета в значительной степени составляют доходы от туризма, сильное падение неизбежно. Так, ожидается, что ВВП Греции в этом году просядет на 9,7%, Италии – на 9,5%, Испании – на 9,4%, передает телеканал "360". Впрочем, уже в 2021 г. экономика ЕС пойдет в гору. В частности, в ЕК прогнозируют рост на 6,3%.

Ранее страны ЕС начали постепенно выходить из режима карантина, однако внешние границы большинство предпочитают оставлять из них на замке как минимум до осени. В среду, 6 мая, в Кремле прошло совещание по дальнейшим шагам властей РФ в период коронавируса. Последние новости о пандемии читайте в подборке "Утро.ру".