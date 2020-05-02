СМИ: Шенгенская зона откроется не раньше сентября
Коронавирус повлиял на жизнь Европы, которая фактически отказалась от концепции Шенгенской зоны. Ограничения, вызванные пандемией, серьезно навредили экономике стран ЕС. Однако представители Евросоюза отмечают, что пока все границы не откроются.
Сейчас свои границы закрыли не все 26 стран-участников Шенгенского соглашения. Восемь стран Шенгена оставили свои границы открытыми. Среди них – Швеция и Исландия. О намерении закрыть границы не заявляли и в Италии и Словении.
Из-за ограничительных мер внезапно оборвалась цепочка поставки товаров из одной страны в другую, а это являлось движущей силой экономического развития членов Евросоюза. Власти надеются, что восстановить ситуацию удастся совместными действиями, однако на фоне кризиса обострились самостоятельные попытки исправить ситуацию. Министр финансов Кипра Константинос Петридис поведал в эфире Euronews, что Австрия планирует открыть свои границы для немецких туристов, а Чехия собирается наладить трансфер с Хорватией.
Во всех странах Шенгенской зоны введен пограничный контроль, что нанесло серьезный удар концепции свободного передвижения между этими странами. Комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон рассказал в эфире телеканала BFMTV, что сейчас нет возможности обеспечить свободное передвижение внутри этой зоны. По его словам, вся Шенгенская зона будет закрыта для туризма на все лето из-за коронавируса.
Эксперты утверждают, что до конца предугадать, когда Шенгенская зона откроет свои границы для туристов нельзя. Прогнозируют, что это произойдет не раньше октября.
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