Перевозчики не стали ждать официального открытия границ

Россияне могут отправиться в Турцию уже в мае. Такую возможность им предоставляет, в частности, авиакомпания Turkish Airlines – она открыла продажу билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью с 1 мая. В турецкий Измир из Санкт-Петербурга готова доставить SunExpress. При этом турецкие аэропорты могут стать просто пунктом пересадки – местные авиакомпании открывают полетную программу во многие страны мира.

Авиакомпании предлагают лететь в Барселону, Вену, Берлин, Лондон, Тиват, Ларнаку, пишет "Экспресс-газета". Перевозчиков не смущает, что большинство границ до сих пор закрыты из-за коронавируса. В частности, российский лоукостер "Победа", полеты которого приостановлены до лета, обещает, что деньги за сорвавшийся из-за эпидемии полет можно будет потратить на другой рейс авиакомпании в течение года. "Уральские авиалинии" готовы вернуть деньги за билеты, купленные по "возвратному" тарифу, или обменять билеты на другую дату в том же направлении.

Многие зарубежные авиакомпании открыли продажу на свои рейсы по разным направлениям со скидкой в €50 за место и с условием, что один раз можно будет перенести дату вылета без штрафных санкций. При этом не разъясняются нюансы, будет ли эта льгота распространяться на случай, если, к примеру, Air France сможет в июне полететь в Токио, а купившим на этот рейс билет россиянам еще не разрешат покидать страну.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала гражданам РФ не планировать в текущем году зарубежные поездки, а эксперты рекомендовали не покупать туры за границу даже на новогодние каникулы.

О том, какие сюрпризы готовят турецкие отельеры туристам после пандемии коронавируса, читайте в статье "Утро.ру".