Самолету РФ не позволили приземлиться в местном аэропорту

Россияне, застрявшие на Фиджи из-за коронавируса, не смогли улететь домой. Местные власти отказались дать разрешение на посадку российского самолета. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что сейчас изучаются другие возможности доставки граждан на родину.

Ранее планировалось, что 27 апреля рейс UTA9033 проследует по маршруту Нанди (Фиджи) – Денпасар – Бангкок и привезет россиян из этих зарубежных аэропортов в Сургут. Теперь первой точкой станет Денпасар (Бали).

Россия прекратила авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса 27 марта. С тех пор осуществляются только вывозные рейсы по договоренности с властями стран, где остались российские граждане, желающие вернуться домой.