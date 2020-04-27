Организация поменяет ряд правил, чтобы дать возможность восстановить силы застрявшим на карантине спортсменам

Затянувшаяся пауза в мировом футболе из-за распространения COVID-19 может привести к тому, что ФИФА временно разрешит командам, как только возобновятся чемпионаты, делать в ходе одного матча по пять замен. Об этом в понедельник сообщает издание Sky Sports.

Предложение ФИФА изучает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который может принять данное решение уже на этой неделе. Идея организации проводить за матч по пять замен состоит в том, чтобы помочь игрокам справиться с возвращением к физическим нагрузкам после пандемии.

Отмечается, что командам придется играть через каждые несколько дней, поскольку лигам нужно наверстывать упущенное время.

"Когда соревнования возобновятся, соревнования, вероятно, столкнутся с перегруженным календарем, с более высокой, чем обычно, частотой матчей", – цитирует издание представителя ФИФА.

Он подчеркнул, что здоровье футболистов является в данном случае главным приоритетом для организации, поэтому там хотят избежать возможных трамв из-за перегрузок.

В свете этого и уникальности проблемы, с которой сталкиваются во всем мире при проведении соревнований, графики которых из-за карантина выбились из календаря, ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен по усмотрению соответствующего организатора игр.

Чтобы матч не прерывался слишком часто, для замен командам будет предоставлено три слота в игровое время, также провести ротацию можно будет в перерыве. Кроме того, в дополнительное время предусмотрена шестая замена.

Если предложение ФИФА получит одобрение, корректировки охватят сезон 2020/21 года и текущий цикл. Правила будут применяться ко всем международным матчам до конца следующего года, включая Евро-2020, который отложен до июня 2021-го.

По информации издания, уже сейчас лиги по всему миру активизируют подготовку к возвращению на футбольные поля, некоторые хотят возобновить чемпионаты в мае (как в Германии) или в середине июня (как во Франции).

Добавим, что в Европе остановлены все игры, кроме чемпионата Белоруссии, где игры проводятся согласно расписанию календаря.

