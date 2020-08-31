Прибалтика вводит санкции против 30 белорусов

Члены ЕС придумали наказание за фальсификацию выборов президента РБ

Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против белорусских чиновников. Об этом будет официально объявлено в понедельник, 31 августа, сообщил глава Литвы Науседа.

Он уточнил, что в санкционном списке около 30 белорусов, причастных к фальсификации результатов выборов в Республике. Во главе перечня – Александр Лукашенко, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее Вильнюс запретил президенту Белоруссии въезд на территорию страны. Позже к этому решению присоединился Таллин.



В ответ Лукашенко пригрозил дать экономический отпор прибалтам. В частности, велел правительству найти пути доставки белорусских грузов в обход морских портов в Литве. В Вильнюсе угроз не испугались.

В Евросоюзе не признают итогов выборов президента, состоявшихся в Белоруссии 9 августа.