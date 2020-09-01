Белорусский филолог нашла "нарушения" международных законов в референдуме

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что воссоединение Крыма с Россией якобы нарушает международные нормы. Так она прокомментировала сегодня литовскому порталу LRT статус российского полуострова.

"Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", – заявила сбежавшая из Белоруссии оппозиционная домохозяйка.

Тихановская в очередной раз повторила свои слова о принятой в Минске позиции по полуострову.

"Крым de jure украинский, а de facto – российский", – сказала бывшая переводчица.

По ее мнению, у граждан Белоруссии "разные взгляды" на вопрос принадлежности полуострова. Она подчеркнула, что в настоящий момент времени ее сограждан волнуют "новые, честные выборы".

Напомним, еще в пору предвыборной президентской кампаниив конце июля Тихановская сообщила, что крымская тема "раскалывает общество" и ей самой "не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть". Позже появилось видео интервью с оппозиционеркой, в котором она, отвечая на вопрос, как относится к событиям в Крыму в 2014 г., не моргнув глазом заявила, что это была "война" и "кровопролитие". При этом добавила, что тогда "не вникала в политические взаимоотношения".

Между тем, пока госпожа Тихановская пребывает за границей, в Белоруссии оппозиция объявила о создании новой партии "Вместе". К ней имеют отношение, в том числе, экс-претендент на пост президента, сидящий сейчас в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Пока неизвестно, кто будет лидером политсилы.

Колесникова сообщила, что подробности о новой партии оппозиционеры намереваются рассказать в среду, 2 сентября, передает РИА "Новости".

