Тихановская отказалась признавать российский Крым

Тихановская отказалась признавать российский Крым
Светлана Тихановская. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis/ТАСС
продолжениеСША угрожают России санкциями за Белоруссию
Белорусский филолог нашла "нарушения" международных законов в референдуме

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что воссоединение Крыма с Россией якобы нарушает международные нормы. Так она прокомментировала сегодня литовскому порталу LRT статус российского полуострова.

"Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", – заявила сбежавшая из Белоруссии оппозиционная домохозяйка.

Тихановская в очередной раз повторила свои слова о принятой в Минске позиции по полуострову.

"Крым de jure украинский, а de facto – российский", – сказала бывшая переводчица.

По ее мнению, у граждан Белоруссии "разные взгляды" на вопрос принадлежности полуострова. Она подчеркнула, что в настоящий момент времени ее сограждан волнуют "новые, честные выборы".

Напомним, еще в пору предвыборной президентской кампаниив конце июля Тихановская сообщила, что крымская тема "раскалывает общество" и ей самой "не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть". Позже появилось видео интервью с оппозиционеркой, в котором она, отвечая на вопрос, как относится к событиям в Крыму в 2014 г., не моргнув глазом заявила, что это была "война" и "кровопролитие". При этом добавила, что тогда "не вникала в политические взаимоотношения".

Между тем, пока госпожа Тихановская пребывает за границей, в Белоруссии оппозиция объявила о создании новой партии "Вместе". К ней имеют отношение, в том числе, экс-претендент на пост президента, сидящий сейчас в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Пока неизвестно, кто будет лидером политсилы.

Колесникова сообщила, что подробности о новой партии оппозиционеры намереваются рассказать в среду, 2 сентября, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Крым отказался от "слишком грязной" воды с Украины

Днепр несет на полуостров до 20% сточных отходов промышленных предприятий Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей