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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую некоторые эксперты называют главной соперницей действующего лидера нации Александра Лукашенко, не захотела отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Она считает, что данная тема "раскалывает общество", однако не уточнила какое именно – украинское или белорусское.
"А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи – смены власти и проведения честных выборов", – сказала кандидат в интервью российскому изданию "Медуза".
По ее словам, на честных выборах в Республике смогут выдвинуться граждане страны, "у которых будут четко определенные взгляды, программы".
Также Тихановская назвала войну в Донбассе ужасной и подчеркнула, что люди не должны там гибнуть.
Кроме того, она выступает категорически против договора о Союзном государстве, поскольку главное для белорусов – независимость, которая является абсолютной ценностью. А с Россией нужно дружить и без соглашения, т.к. она сосед Белоруссии.
Напомним, супруг основного конкурента бацьки – блогер Сергей Тихановский, который собирался сам участвовать в выборах, – был арестован в начале июня. Его обвинили в нарушении общественного порядка и препятствованию работы ЦИК. Буквально накануне белорусское издание
Tut.by сообщило, что Тихановский попал в черные списки украинского националистического сайта "Миротворец" за то, что посещал Крым в 2018 году.
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