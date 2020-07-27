Соперница Лукашенко испугалась обсуждать тему принадлежности Крыма

Соперница Лукашенко испугалась обсуждать тему принадлежности Крыма
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Оппозиционерка не хочет раскалывать общество, тем более после того, как ее мужа внесли в "Миротворец" из-за посещения полуострова после 2014 года

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую некоторые эксперты называют главной соперницей действующего лидера нации Александра Лукашенко, не захотела отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Она считает, что данная тема "раскалывает общество", однако не уточнила какое именно – украинское или белорусское.

"А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи – смены власти и проведения честных выборов", – сказала кандидат в интервью российскому изданию "Медуза".

По ее словам, на честных выборах в Республике смогут выдвинуться граждане страны, "у которых будут четко определенные взгляды, программы".

Также Тихановская назвала войну в Донбассе ужасной и подчеркнула, что люди не должны там гибнуть.

Кроме того, она выступает категорически против договора о Союзном государстве, поскольку главное для белорусов – независимость, которая является абсолютной ценностью. А с Россией нужно дружить и без соглашения, т.к. она сосед Белоруссии.

Напомним, супруг основного конкурента бацьки – блогер Сергей Тихановский, который собирался сам участвовать в выборах, – был арестован в начале июня. Его обвинили в нарушении общественного порядка и препятствованию работы ЦИК. Буквально накануне белорусское издание Tut.by сообщило, что Тихановский попал в черные списки украинского националистического сайта "Миротворец" за то, что посещал Крым в 2018 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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