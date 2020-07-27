"Хочу жарить котлеты": соперница Лукашенко отказалась от власти

"Хочу жарить котлеты": соперница Лукашенко отказалась от власти
Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Тихановская напомнила, что не является политиком

Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке выступила с неожиданным заявлением. Как оказалось, власть не интересует Светлану Тихановскую. Она с удовольствием променяла бы подобные блага на домашний уют и обычные женские обязанности.

В нежелании брать власть в свои руки кандидат в белорусские лидеры призналась на митинге в Гомеле. Женщина напомнила, что у нее нет программы по реорганизации жизни в стране. Она в принципе не политик, и власть ей не нужна.

"Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", – сказала соперница Лукашенко.

Тем не менее Тихановская выступает за честные выборы и не согласна с тем, что ряд кандидатов не допустили до гонки. Она предлагает голосовать за себя тем, кто тоже считает, что государство требует перемен. 

Основная идея, которую оглашает кандидат в президенты, – освободить всех политических заключенных и провести новые, честные выборы, передает Tut.by.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Светлана Тихановская обещала разорвать договор с Россией. Оппозиционерка намерена вывести из Республики войска РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
Ответить
Власть её не интересует и программы реорганизации жизни в стране тоже нет... Но голосуйте за меня, и будет Вам счастье.
Кандидату в Президенты с такими глупейшими по своей сути лозунгами трудно рассчитывать на поддержку разумной части избирателей. Только мазохисты и недоумки поведутся на такие извращенные <цензура>.
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