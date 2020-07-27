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Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке выступила с неожиданным заявлением. Как оказалось, власть не интересует Светлану Тихановскую. Она с удовольствием променяла бы подобные блага на домашний уют и обычные женские обязанности.
В нежелании брать власть в свои руки кандидат в белорусские лидеры призналась на митинге в Гомеле. Женщина напомнила, что у нее нет программы по реорганизации жизни в стране. Она в принципе не политик, и власть ей не нужна.
"Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", – сказала соперница Лукашенко.
Тем не менее Тихановская выступает за честные
выборы и не согласна с тем, что ряд кандидатов не допустили до гонки. Она предлагает голосовать за себя тем, кто тоже считает,
что государство требует перемен.
Основная идея, которую оглашает кандидат в
президенты, – освободить всех политических заключенных и
провести новые, честные выборы, передает
Tut.by.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Светлана Тихановская обещала разорвать договор с Россией. Оппозиционерка намерена вывести из Республики войска РФ.
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