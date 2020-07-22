Оппозиционерка намерена вывести российские войска из Республики

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая, как только станет главой государства, намерена разорвать договор о создании Союзного государства с Россией и вывести военных ВС РФ. Об этом она заявила во время своего выступления с предвыборной программой на телеканале "Беларусь 1".

Оппозиционерка отметила, что выступает за государственный нейтралитет, поэтому необходимо пересмотреть все международные соглашения, которые не отвечают национальным интересам Республики.

"Это денонсация договора о создании Союзного государства с Россией, выход из договора о коллективной безопасности,прекратить договор аренды военных объектов на территории Белоруссии с РФ и вывод с территории страны российских военных", – сказала кандидат (ее речь обнародована на ютюб-канале).

По ее словам, Республика является неотъемлемой частью европейской цивилизации. Она подчеркнула, что движение Минска в сторону Старого Света – это не вопрос геополитического поиска между Москвой и Брюсселем, а осмысленное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена.

В Белоруссии необходимо реформировать нынешнюю политическую систему и цивилизованно сменить власть, считает Канопацкая. По мнению кандидата, президент должен находиться на своем посту семь лет.

Напомним, выборы главы белорусского государства намечены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов: действующего лидера страны Александра Лукашенко, профессионального юриста и дочь первого в Республике долларового миллионера Анну Канопацкую, переводчицу Светлану Тихановскую, общественного деятеля и сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриев, главу Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя.

Ранее сегодня появилось выступление с программой действий и Тихановской, которую называют одним из сильных соперников бацьке. Она также критиковала действующие власти и требовала освободить всех политзаключенных.