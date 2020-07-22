Соперница Лукашенко обещала разорвать договор с Россией

Соперница Лукашенко обещала разорвать договор с Россией
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оппозиционерка намерена вывести российские войска из Республики

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая, как только станет главой государства, намерена разорвать договор о создании Союзного государства с Россией и вывести военных ВС РФ. Об этом она заявила во время своего выступления с предвыборной программой на телеканале "Беларусь 1".

Оппозиционерка отметила, что выступает за государственный нейтралитет, поэтому необходимо пересмотреть все международные соглашения, которые не отвечают национальным интересам Республики.

"Это денонсация договора о создании Союзного государства с Россией, выход из договора о коллективной безопасности,прекратить договор аренды военных объектов на территории Белоруссии с РФ и вывод с территории страны российских военных", – сказала кандидат (ее речь обнародована на ютюб-канале).

По ее словам, Республика является неотъемлемой частью европейской цивилизации. Она подчеркнула, что движение Минска в сторону Старого Света – это не вопрос геополитического поиска между Москвой и Брюсселем, а осмысленное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена.

В Белоруссии необходимо реформировать нынешнюю политическую систему и цивилизованно сменить власть, считает Канопацкая. По мнению кандидата, президент должен находиться на своем посту семь лет.

Напомним, выборы главы белорусского государства намечены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов: действующего лидера страны Александра Лукашенко, профессионального юриста и дочь первого в Республике долларового миллионера Анну Канопацкую, переводчицу Светлану Тихановскую, общественного деятеля и сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриев, главу Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя.

Ранее сегодня появилось выступление с программой действий и Тихановской, которую называют одним из сильных соперников бацьке. Она также критиковала действующие власти и требовала освободить всех политзаключенных.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России

В акции участвуют 44 субъекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей