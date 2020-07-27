Без шансов: эксперт оценил кандидатуру конкурента Лукашенко

Без шансов: эксперт оценил кандидатуру конкурента Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Единственную соперницу не боятся, поэтому и пропустили на выборы

У кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая баллотировалась на этот пост вместо задержанного мужа, нет никаких шансов, чтобы победить на выборах. По сути, ее кандидатура – это попытка организации единого протестного голосования, однако еще не факт, что электорат Цепкало и Бабарико, снятых с выборов, поддержат ее кандидатуру. 

Как считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, не все согласятся поддержать явно технического кандидата, так как у соперницы главы Республики нет собственной программы, а баллотируется она, по ее же словам, чтобы освободить политических заключенных, а также для того, чтобы провести через полгода новые выборы президента.

Но, по мнению эксперта, нет никаких гарантий, что она действительно проведет их.

"Всем известна цена предвыборных обещаний: вполне возможно, что она станет "говорящей головой", что-то типа Зеленского на Украине", – заявил Иванов "Утро.ру".

При этом аналитик допускает, что Лукашенко вообще не воспринимает кандидатуру Тихановской всерьез, так как она все-таки была зарегистрирована. Возможно, это было сделано для того, чтобы показать другим странам, что альтернатива была, однако белорусский народ сделал свой выбор. Действующий глава государства поставил граждан перед выбором: голосовать за неопытную молодую домохозяйку без собственных политических амбиций или за национального лидера с опытом.

"Полагаю, в этой ситуации даже многие из тех, кто скептически относится к Лукашенко, скорее проигнорируют выборы, чем поддержат Тихановскую", – заключил эксперт.

Александр ИЛЬИН

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Вячеслав Москва
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“…У кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая баллотировалась на этот пост вместо задержанного мужа, нет никаких шансов, чтобы победить на выборах…” – а разве у кого-то кроме Лукашенко были шансы на этих выборах? Колхозник борется сам с собой. Его цель 80 %, чтобы Путину нос утереть. У того недавно было 77.92 %.
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