США угрожают России санкциями за Белоруссию

Вашингтон намерен наказать и ряд чиновников из суверенной Республики

Власти США запланировали новую порцию санкций в отношении России в случае "открытого вмешательства" Москвы в дела Белоруссии. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента.

Также стало известно, что Вашингтон намерен ввести рестрикции против семи белорусских чиновников, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить военную помощь Минску в рамках Союзного государства и договора ОДКБ, но при соблюдении определенных условий. Кремль уже сформировал "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов", отметил глава России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Крым отказался от "слишком грязной" воды с Украины

Днепр несет на полуостров до 20% сточных отходов промышленных предприятий Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей