Вашингтон намерен наказать и ряд чиновников из суверенной Республики

Власти США запланировали новую порцию санкций в отношении России в случае "открытого вмешательства" Москвы в дела Белоруссии. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента.

Также стало известно, что Вашингтон намерен ввести рестрикции против семи белорусских чиновников, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить военную помощь Минску в рамках Союзного государства и договора ОДКБ, но при соблюдении определенных условий. Кремль уже сформировал "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов", отметил глава России.

