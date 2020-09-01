Молодые граждане Республики не выдерживают давления силовиков

Сегодня в День знаний часть белорусских студентов в Минске решила идти не на занятия, а на протестные акции. Сотрудники правоохранительных органов в центре города активно работали с колоннами молодежи, разбивая их на группки, гоняя по улицам и погружая в автозаки. Некоторые юные борцы с "режимом" бились в истерике.



Так в интернете появилось видео, где один такой революционер разрыдался прямо под камерами.

На кадрах от американского СМИ-агента, финансируемого Госдепом США, "Радио Свобода", можно увидеть сидящего на лавочке кудрявого юношу, которого успокаивают сразу несколько девушек. "Онижедети" белорусского пошиба гладят молодого человека по головке, аплодируют ему, дают попить водички и передают коробочку то ли с пироженками, то ли печеньками.

Революционер тяжело дышит, всех благодарит и начинает рыдать.

"Ути господи. Ну куда ж ты полез с такой тонкой душевной организацией-то", – прокомментировал видеозапись военкор Александр Коц в своем телеграм-канале.

Журналист сегодня активно выставлял видео акции студентов, на которых можно увидеть удачные "забеги" молодежи от ОМОНа, а также задержания и посадки в автозаки. На одном из них женщина кричит силовикам: "Смелые против детей".



Напомним, феномен "онижедети" стал одним из главных спусковых крючков для госпереворота на Украине осенью 2013 – зимой 2014 годов.