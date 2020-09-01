За август на полуострове пересохло 4 крупные реки

Почти все крупные реки Крымского полуострова пересохли. В первую очередь, речь идет о реках Альма, Бельбек, Черная, Кача.

Начиная с 26 июля, реки начали постепенно мелеть и пересыхать. Стоит отметить, что впервые за историю пересохла река Тонас. В результате этого прекратилось поступление воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища, уточняет сайт регионального Гидрометцентра.

Причиной пересыхания рек стала продолжительная засуха и отсутствие дождей и ливней.

Напомним, что ранее стало известно, что из-за засухи в Крыму ограничили подачу воды. Теперь ее будут подавать по специальному графику.