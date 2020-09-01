Крым настигла засуха

За август на полуострове пересохло 4 крупные реки

Почти все крупные реки Крымского полуострова пересохли. В первую очередь, речь идет о реках Альма, Бельбек, Черная, Кача. 

Начиная с 26 июля, реки начали постепенно мелеть и пересыхать. Стоит отметить, что впервые за историю пересохла река Тонас. В результате этого прекратилось поступление воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища, уточняет сайт регионального Гидрометцентра.

Причиной пересыхания рек стала продолжительная засуха и отсутствие дождей и ливней. 

Напомним, что ранее стало известно, что из-за засухи в Крыму ограничили подачу воды. Теперь ее будут подавать по специальному графику. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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