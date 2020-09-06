Астрофизики стали все чаще фиксировать аномалии на Солнце

На Землю надвигаются сильнейшие магнитные бури. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца рассказали, в какие дни лучше остаться дома и как пережить этот непростой период.

Специалисты предположили, что звезда начала "просыпаться" и вступает в 25 цикл активности. Все чаще на Солнце образуются вспышки и появляются так называемые солнечные пятна. Из-за этого происходит выброс огромного числа раскаленной плазмы, которую "уносит" в межпланетное пространство. После этого она сталкивается с магнитосферу планеты и вызывает сильные колебания.

Астрофизики предупредили, что в сентябре этого года будет несколько периодов, когда магнитные бури будут особенно сильными. Это 6 и 18-19 и 23-25 сентября. Земле понадобится несколько дней, чтобы вновь вернуться в состояние покоя.

К слову, магнитные бури опасны для здоровья человека, в особенности для тех, кто метеозависим. Они могут вызывать сильные головные боли. Не исключены также проблемы с техникой, поскольку разраженные частицы могут вызывать сбои в работе спутников.

Самая сильная магнитная буря в была в сентябре 1859 года, тогда она сожгла телеграфные станции по всему миру, уточняет ГТРК "Южный Урал".

Напомним, что ранее ученые выяснили, что магнитное поле Земли ослабевает.