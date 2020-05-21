За последние 200 лет защитный барьер нашей планеты потерял 9% мощности

Магнитное поле ограждает Землю от космического излучения и от воздействия Солнца. Без этой оболочки существование жизни на поверхности невозможно. Однако в последние годы она ослабевает. Такой вывод сделали ученые с помощью данных спутников Европейского космического агентства Swarm.

На Земле существуют два магнитных полюса – Северный и Южный. Они меняют свое положение примерно раз в 250 лет. По этой причине между Африкой и Южной Америкой образовалось пространство с недостаточным уровнем магнитной напряженности, сообщает European Space Agency.

Недавние исследования показали, что к юго-западу от Африки появилась еще одна зона риска. Как полагают ученые, Южно-атлантическая аномалия может разделиться на две независимые ячейки.

Сейчас ослабление магнитного поля не опасно для людей. Однако оно создает неполадки для космических спутников. Эксперты продолжают исследовать изменения. Возможно, полюса вновь готовятся к смене направления, предполагает "МИР24".