"Желтый" уровень опасности: москвичей предупредили о сильном ветре

Водителям посоветовали не парковать машины под деревьями

В четверг 10 сентября в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В департаменте транспорта жителей столицы призвали к осторожности и дали особые рекомендации автомобилистам.

Сегодня порывы ветра будут достигать 18 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра. Согласно прогнозу, погода должна улучшиться к 20:00. В телеграм-канале "Дептранса" предупредили: необходимо соблюдать особую осторожность на дорогах.

Так, водителям не стоит парковаться под рекламными щитами и взбили деревьев, а всем жителям Москвы посоветовали избегать шатких конструкций, передает "Мир24".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей