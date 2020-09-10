Водителям посоветовали не парковать машины под деревьями

В четверг 10 сентября в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В департаменте транспорта жителей столицы призвали к осторожности и дали особые рекомендации автомобилистам.

Сегодня порывы ветра будут достигать 18 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра. Согласно прогнозу, погода должна улучшиться к 20:00. В телеграм-канале "Дептранса" предупредили: необходимо соблюдать особую осторожность на дорогах.

Так, водителям не стоит парковаться под рекламными щитами и взбили деревьев, а всем жителям Москвы посоветовали избегать шатких конструкций, передает "Мир24".