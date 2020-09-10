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В четверг 10 сентября в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В департаменте транспорта жителей столицы призвали к осторожности и дали особые рекомендации автомобилистам.
Сегодня порывы ветра будут достигать 18 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра. Согласно прогнозу, погода должна улучшиться к 20:00. В телеграм-канале "Дептранса" предупредили: необходимо соблюдать особую осторожность на дорогах.
Так, водителям не стоит парковаться под рекламными щитами и взбили деревьев, а всем жителям Москвы посоветовали избегать шатких конструкций, передает "Мир24".
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