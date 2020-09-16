Жителей Московского региона предупредили о надвигающемся урагане

В столице объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр России рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни. 

Синоптики предупредили, что в столице и области с девяти часов утра до девяти часов вечера вводится "желтый" уровень погодной опасности, уточняет URA.RU.  Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра, которые будут достигать 17 метров в секунду. 

Также жителей региона предупредили о резком похолодании, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Так, в этот четверг, 17 сентября, температура воздуха упадет до +2°C , а 18 сентября вновь потеплеет до +11°C. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Умер Максим "Тесак" Марцинкевич

Его нашли в камере следственного изолятора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей