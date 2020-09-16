В столице объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр России рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.

Синоптики предупредили, что в столице и области с девяти часов утра до девяти часов вечера вводится "желтый" уровень погодной опасности, уточняет URA.RU. Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра, которые будут достигать 17 метров в секунду.

Также жителей региона предупредили о резком похолодании, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Так, в этот четверг, 17 сентября, температура воздуха упадет до +2°C , а 18 сентября вновь потеплеет до +11°C.