Москвичей предупредили о сильной непогоде до конца дня

Ожидаются грозы

Сильные дожди и ветер ожидают жителей Московской области 17 сентября. Сильная стихия местами может образовывать ливни – холодный фронт пройдет с западной до восточной части с полудня до конца дня.

Ожидаются сильные грозы. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду, сообщает региональное ГУ МЧС.

Водителям рекомендуют не планировать поездок в этот день и укрыть машины в гаражах. Тем, кто не пользуется транспортом, советуют держаться в стороне от непрочных строений и мостов.

Лучшим укрытием от сильной непогоды является помещение, в котором будут закрыты окна, сообщает интернет-портал"Подмосковье Сегодня".

"Утро.ру" сообщало, что ранее в российской столице объявили о "желтом" уровне метеорологической опасности. Причиной стал разбушевавшийся ветер. Для автомобилистов подготовили особые рекомендации.

Егор МАЛКОВ

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