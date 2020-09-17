Ветром сносит беседки: на Москву обрушился ураган - видео

Ветром сносит беседки: на Москву обрушился ураган - видео
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В столице был объявлен желтый уровень опасности

Сегодня, 17 сентября, на столицу обрушился сильный ливень с порывистым ветром. Ураган разбушевался настолько, что сносил беседки и вырывал деревья. Синоптики прогнозируют, что ближайшие несколько часов дождь не прекратится. Пользователи социальных сетей поспешили поделиться последствиями непогоды.

Порывы ветра настолько сильные, что в одном из столичных ЖК в детском саду снесло беседку, передает телеграм-канал "Что там в Москве?" Из-за дождя район Марьино и вовсе превратился "в огромный бассейн", пишет телеграм-канал "Московские новости". 

В Бирюлево порывистый оторвал от земли большую металлическую конструкцию и "уронил" ее на припаркованные рядом автомобили, рассказывает "LIFE SHOT". 

Повлиял дождь и на пробки: сейчас уровень загруженности дорог в Москве достиг 8 баллов из 10 возможных. 

Синоптики предупредили, что, при грозе порывы ветра могут достигать 21-26 метров в секунду. На сайте ГУ МЧС России попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте и парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

Разбушевалась погода и в Подмосковье. Так, в Солнечногорске порывистый ветер повалил около 10 деревьев, в результате чего пострадали 2 человека, сообщает телеграмм-канал "360tv.ru" 


Юлия МИХАЙЛОВА

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