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В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Синоптики предупредили жителей региона о сильном тумане сегодня ночью.
Погода изменится около 02:00 ночью, 23 сентября. Плохая видимость будет сохраняться до 07:00, затем все снова вернется в норму. Также сильный туман ожидается в Ярославской и Воронежской областях, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ночью 23 сентября в Москве температура упадет до +8°С. Дождя, согласно прогнозу Гидрометцентра, не будет.
Синоптики также напомнили, что сегодня наступил день осеннего равноденствия – с этого момента ночи будут становиться длиннее.
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