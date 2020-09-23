Синоптики озвучили прогноз погоды на неделю

Жителей Центрального округа ждет теплая погода

В этом году наступление астрономической осени совпало с периодом бабьего лета. Тепло будет радовать вплоть до конца недели.

По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, теплая погода на просторах Среднерусской равнины установилась благодаря антициклону. Метеоролог сообщил, что вплоть до воскресенья дневная температура воздуха будет достигать +18-23°C.

Специалист добавил, что показатели температуры превышают норму на 5-7°C и соответствуют периоду июля или августа, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Помимо теплой погоды жителей Центрального округа будет радовать ясное небо, солнце и южный ветер.

Однако радоваться хорошей погоде придется всего неделю. Уже с понедельника столбик термометра опустится до +11°C. Жителям Москвы, Твери и Костромы придется утепляться и брать с собой зонтик – начнется период затяжных дождей. В Брянске и Костроме будет теплее – около +17°C, передает "Свободная Пресса".