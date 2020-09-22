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В 2020 году день осеннего равноденствия выпадает на 22 сентября. Это означает, что сегодня продолжительность дня и ночи будет одинаковой – по 12 часов.
После этого дни будут становиться все короче, а ночи – длиннее. Наступает астрономическая осень в Северном полушарии Земли.
Традиции дня осеннего равноденствия
В давние времена наши предки особенно почитали этот праздник. Считалось, что если бездетные пары будут молиться о потомстве, то в скором времени женщина обязательно забеременеет.
Особым почетом пользовались бабки-повитухи, которые помогали матерям родить ребенка. До возникновения акушерства данная отрасль народной медицины оставалась крайне распространенной. В день осеннего равноденствия для повитух готовили различные угощения в знак благодарности.
Также люди верили, что в этот праздник стоит отказаться от конфликтов и сплетен. В противном случае можно навлечь несчастье на себя и близких. Еще наши предки считали, что в день осеннего равноденствия важно избавиться от ненужного хлама.
Помимо прочего, было принято приглашать в дом гостей. Считалось, что вместе с ними придет счастье и благополучие.
Приметы в день осеннего равноденствия
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