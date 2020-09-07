Ситуация с водой в Симферополе оказалась "довольно жесткой"

Ситуация с водой в Симферополе оказалась "довольно жесткой"
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Ранее подобных проблем в регионе не было

Засуха и обмеление водохранилищ привели к "достаточно жесткой" ситуации в Симферополе – такое мнение высказал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. 

Подобное коснулось и пригородов. В предыдущие периоды, отметил замглавы ведомства, водохранилища наполнялись и никаких проблем с доступом к пресной воде у населения не было. 

Как заявил Назаров РИА "Новости", переброска воды от Тайганского водохранилища и из водозаборов в Бахчисарайском и Симферопольском районах – лишь временное решение проблемы. С их помощью можно стабилизировать ситуацию, но не исправить. 

После перекрытия Северо-Крымского канала Украиной в 2014 году был подготовлен проект восстановления Межгорного водохранилища в Крыму. Полагают, что решение по нему будет принято до конца года. 

С 24 августа вода в регионе подается по графику – это связано с засухой и обмелением. Со 2 сентября перешли к более твердым ограничениям, сократив периоды, когда вода поставляется населению. А с понедельника 7 сентября подача воды сократится со 110 кубометров в сутки до 70.

Евгения НАГОРСКАЯ

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