ООН упрекнули в одобрении фашистских методов против жителей Крыма

ООН упрекнули в одобрении фашистских методов против жителей Крыма
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
продолжениеТуристы в Крыму пожаловались на мошенничество
Организация отказывается считать Украину виновной в водной блокаде полуострова

Чиновники ООН занимаются не решением вопросов по существу, а дают им оценку с точки зрения выгоды для сотрудников международной организации, проживающих на территории США. Так прокомментировал сенатор Андрей Климов реакцию ООН на проблему с обеспечением населения Крыма питьевой водой.

Украина лишила Крым водоснабжения, перекрыв Северо-Крымский канал, и заявила, что пустит воду только после возвращения полуострова под власть Киева.

"Это можно сравнить с тем, как фашисты пытались воздействовать на жителей блокадного Ленинграда", – указал Климов.

При этом реакция ООН потрясает: там предпочитают просто не вмешиваться в ситуацию и на все запросы российской сторон дают пространные ответы, отметил сенатор в комментарии "Взгляду".

Ранее представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл возложила ответственность за водоснабжение Крыма на Россию. При этом Украине рекомендовали следить за соблюдением экономических, социальных и культурных прав проживающих на полуострове граждан.

Летом 2020 года Крым столкнулся с сильнейшей засухой. Часть населенных пунктов, в том числе Симферополь, уже перевели на график подачи воды. При этом глава Крымской республики Сергей Аксенов призвал готовиться к худшему. 

Специалисты предлагают все новые способы решения проблемы, которые включают в себя как поиск новых источников воды, так и рациональное использование имеющихся резервов.

Николай ВИКТОРОВ

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