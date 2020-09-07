Отдыхающие разочарованы отдыхом на полуострове

Отпуск на гостеприимных курортах Крыма может обернуться проблемами со здоровьем и просто испорченным настроением. Об этом предупреждают россияне, побывавшие на полуострове этим летом.

Приезжие могут столкнуться с обманом, едва ступив на крымскую землю. Вместо забронированных апартаментов часто предлагают совсем другую квартиру.

"Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случалась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас "временно" поселит в другую", – пишет автор канала Trip-Advice на "Яндекс.Дзен".

Обсчитывают отпускников в ресторанах, приписывая к счету лишний десерт, обвешивают на рынке и подсовывают испорченные фрукты вместе с хорошими. Домашнее разливное вино на самом деле – "крашеный спирт с сиропом или порошковый продукт", которым можно отравиться.

"А еще частенько дают попробовать одно, а упаковывают другое. Ужасно обидно получается с чурчхелой. Пробуешь сочную, мягкую. А дома из пакета достаешь резиновую", – пожаловалась дама.

Среди подписчиков канала нашлись сочувствующие и даже люди, сами попадавшие в подобные неприятные ситуации. Впрочем, не все читатели сочли "предупреждения об уловках крымчан" полезной информацией. Некоторые отметили, что несколько раз прекрасно отдыхали в Крыму и не сталкивались с подобным отношением.

Ранее побывавшая в Крыму туристка рассказала о неприятном запахе и нечистотах на улицах курортного города.