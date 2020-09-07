Французов подозревают в краже частот "Триумфа"

В российских СМИ продолжают обсуждать французский корабль A-759 Dupuy de Lome, который вошел в Черное море. Накануне издание Avia.pro написало, что экипаж атаковал российские комплексы С-400 в Крыму, правда, не ракетами, а мощной, передающей радиосигналы аппаратурой.

Этим самым французы якобы хотели взломать радары "Триумфа", чтобы затем постановить помехи и выяснить уязвимые места системы. Примерно тем же самым занимаются пилоты ВВС США недалеко от Крыма и военной базы Хмеймим в Сирии.

Кроме того, по мнению западных военных экспертов, для выявления средств ПВО ранее были подняты в воздух бомбардировщики B-52H, которые перехватывали российские Су-27. По одной из версий, они отрабатывали удары крылатыми ракетами по военным объектам Крыма, по другой, они летали лишь для отвлечения внимания, а рядом дежурили RC-135V/W.

"Дюпюи-де-Лом" – это современный разведывательный корабль, и его миссия, действительно, заключается в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе, полученных со спутников. На корабле работает около 80 специалистов радиоэлектронной разведки. В апреле 2014 года, во время присоединения Крыма к России корабль также присутствовал в Черном море.