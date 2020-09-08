Аресты шпионов и полеты американских разведчиков связали воедино

США и Украина не оставляют планов силового захвата Крыма, поэтому они продолжат накалять обстановку вокруг полуострова. Об этом в интервью "ПолитНавигатору" рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин. По его словам, активность самолетов ВВС США над Черным морем, недавние задержания украинских шпионов – все это связанные друг с другом события, направленные на дестабилизацию обстановки в Крыму.

Бардин уверен – американцы рассчитывал, что новые киевские власти после 2014 года постараются выдавить Черноморский флот из Севастополя. Для этого всего лишь нужно было разорвать соглашение с Россией в отношении базирования кораблей ВМФ РФ, и как уверяет Бардин, это было одно из главных условий для признания итогов Евромайдана Западом.

Стоит отметить, что официального подтверждения этого информации нет. Про Черноморский флот на Западе никто не упоминал, равно как и о том, чтобы "выдавить" из Севастополя российских моряков. Однако тезис активно использовался в пропаганде. Справедливости ради стоит отметить, что киевские власти действительно не скрывали своего стремления в НАТО, и вопрос с Черноморским флотом мог в перспективе стать достаточно острым.

Бардин считает, что США и Украина вопрос возвращения Крыма постараются в первую очередь решить политическим путем, видимо, с помощью санкций, однако он не исключает и попытки силовой интервенции.