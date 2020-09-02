Купаться рядом со знаменитой достопримечательностью невозможно из-за резкого запаха

Туристка, побывавшая недавно в Крыму, поделилась неприятными впечатлениями от отдыха. По словам россиянки, любимый жителями РФ курорт превратился в настоящую яму для слива отходов.

Возмущенная гражданка заявила, что нечистоты "льются прямо на голову отдыхающим" в море. При этом в отходах погрязли многие популярные пляжи. Особое внимание очевидица уделила Мраморному в Балаклаве. Как отметила россиянка, он входит в пятерку лучших пляжей, однако купание там запретили.

При этом причина таких ограничений сформулирована расплывчато. Представители властей говорят о том, что вода не соответствует нормам. На самом деле, как удалось выяснить наблюдательной туристке, прямо вблизи пляжа организован открытый сброс сточных вод.

Примечательно, что такая ситуация несильно смущает отдыхающих, которые продолжают купаться в этом месте. Своими переживаниями жительница РФ поделилась на интернет-ресурсе "Яндекс.Дзен".

Путешественница также рассказала, что плавание под Генуэзской башней вряд ли доставит удовольствие туристам, так как там "дико воняет". По ее словам, именно в этом месте находится труба городской канализации.

Ранее "Утро.ру" делилось обстановкой на другом популярном крымском курорте. По словам очевидцев, на улицах Ялты стоит неприятный запах и плодятся насекомые.