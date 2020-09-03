Вода есть: проблему с засухой в Крыму удастся решить при одном условии

Вода есть: проблему с засухой в Крыму удастся решить при одном условии
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
При рациональном использовании природных ресурсов ситуация нормализуется

Отсутствие дождей и проблемы с подачей воды в Крыму привели к ее дефициту. Жителям полуострова выдают воду по графику, а власти готовятся к худшему. На самом деле достаточное количество ресурсов есть, просто их нужно научиться использовать, заявил старший преподаватель Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.

"Главная задача сейчас – рационально использовать имеющуюся воду",

– сказал ученый. По его словам, необходимо развивать "маловодные" производства, предлагать кредиты на выгодных условиях фермерам, которые используют для полива водоэкономное орошение.

Затем следует задействовать природные водоемы, которые сейчас не используются, и направить из них воду жителям, посоветовал Самохин. "Только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около одного миллиона кубометров в эту жару стоят полные до краев", – отметил специалист.

И заключил, что также нужно очищать сточные воды, чтобы они не уходили в море, передает SM News Крым. По мнению ученого, если следовать этим правилам, проблем с водой на полуострове не будет.

Только в августе в Крыму пересохли четыре крупные реки. Из-за трудностей с водой полуостров признали самым проблемным российским регионом.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальному хотели заткнуть рот: Меркель потребовала от России ответов

У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей