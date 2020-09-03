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Отсутствие дождей и проблемы с подачей воды в Крыму привели к ее дефициту. Жителям полуострова выдают воду по графику, а власти готовятся к худшему. На самом деле достаточное количество ресурсов есть, просто их нужно научиться использовать, заявил старший преподаватель Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.
"Главная задача сейчас – рационально использовать имеющуюся воду",
– сказал ученый. По его словам, необходимо развивать "маловодные" производства, предлагать кредиты на выгодных условиях фермерам, которые используют для полива водоэкономное орошение.
Затем следует задействовать природные водоемы, которые сейчас не используются, и направить из них воду жителям, посоветовал Самохин. "Только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около одного миллиона кубометров в эту жару стоят полные до краев", – отметил специалист.
И заключил, что также нужно очищать сточные воды, чтобы они не уходили в море, передает SM News Крым. По мнению ученого, если следовать этим правилам, проблем с водой на полуострове не будет.
Только в августе в Крыму пересохли четыре крупные реки. Из-за трудностей с водой полуостров признали самым проблемным российским регионом.
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