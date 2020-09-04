Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Стратегические бомбардировщики B-52H в пятницу, 4 сентября, максимально близко подлетели к Крыму, промчавшись над его северной частью, находящейся под контролем Украины. По этой причине российские истребители не поднялись на перехват – американцы находились в воздушном пространстве Незалежной.
Телеграм-канал "Военный обозреватель" опубликовал скрины с ресурса, отслеживающего перемещение воздушных судов. На них видно, что самолеты подлетели примерно на 50 км к российской границе. С этого расстояния они легко могли использовать крылатые ракеты AGM-158 ASSM-ER с дальностью до 980 километров, чтобы поразить любую цель в Крыму, включая базы Черноморского флота.
Ранее настоящий скандал и резонанс в СМИ вызвал перехват американского B-52H российским Су-27, который пролетел в 30 м от носа огромного американского самолета. В ВВС США заявили, что маневр вызвал турбулентность в B-52H, а действия пилота ВКС назвали опасными и непрофессиональными. В российских СМИ, в свою очередь, предположили, что заокеанский летчик позволил себе какую-то наглость, за что и был проучен.
Западные военные эксперты выразили мнение, что полет B-52H был отвлекающим – чтобы выведать координаты радаров. Рядом летели два RC-125, а ВВС США рекомендовали в следующий раз сопровождать B-52H истребителями.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля