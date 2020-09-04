Украина предоставила свое воздушное пространство

Стратегические бомбардировщики B-52H в пятницу, 4 сентября, максимально близко подлетели к Крыму, промчавшись над его северной частью, находящейся под контролем Украины. По этой причине российские истребители не поднялись на перехват – американцы находились в воздушном пространстве Незалежной.

Телеграм-канал "Военный обозреватель" опубликовал скрины с ресурса, отслеживающего перемещение воздушных судов. На них видно, что самолеты подлетели примерно на 50 км к российской границе. С этого расстояния они легко могли использовать крылатые ракеты AGM-158 ASSM-ER с дальностью до 980 километров, чтобы поразить любую цель в Крыму, включая базы Черноморского флота.

Ранее настоящий скандал и резонанс в СМИ вызвал перехват американского B-52H российским Су-27, который пролетел в 30 м от носа огромного американского самолета. В ВВС США заявили, что маневр вызвал турбулентность в B-52H, а действия пилота ВКС назвали опасными и непрофессиональными. В российских СМИ, в свою очередь, предположили, что заокеанский летчик позволил себе какую-то наглость, за что и был проучен.

Западные военные эксперты выразили мнение, что полет B-52H был отвлекающим – чтобы выведать координаты радаров. Рядом летели два RC-125, а ВВС США рекомендовали в следующий раз сопровождать B-52H истребителями.