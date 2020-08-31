Ужасающий перехват: в США дали оценку маневру Су-27

Ужасающий перехват: в США дали оценку маневру Су-27
Фото ИТАР-ТАСС/
Истребитель несколько раз жестко подрезал огромный бомбардировщик

Американский журнал The Drive, основываясь на видео из кабины B-52, которое опубликовал Пентагон, назвал маневр российского истребителя над Черным морем "ужасающим". По мнению авторов, это самый жесткий перехват, которое показывало Минобороны США. Судя по ролику, в кабине B-52 началась легкая паника, после того как "фланкер" буквально подрезал тяжелый бомбардировщик, а затем пошел на боевой разворот. Кроме того, камера тряслась, видимо, и из-за турбулентности, которое вызвало опасное сближение.

Как уверяют в Пентагоне, действия российских пилотов были не безопасны и не профессиональны. Су-27 несколько раз пролетал на расстоянии 30 м от носа B-52Н на форсаже, "ограничивая способность бомбардировщика маневрировать".


В Минобороны США подчеркивают, что В-52Н выполнял плановый полет над Черным морем, находясь в международном воздушном пространстве. Но, как отмечает The Drive, бомбардировщики, включая B-1B, отрабатывали удары крылатыми ракетами, что, вероятно, очень не понравилось Москве, так как самолеты вполне могли угрожать российским военным базам в Крыму.

Александр ИЛЬИН

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