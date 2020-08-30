Поводом стало столкновение самолетов из Америки и России над Черным морем

Перехват американского бомбардировщика B-52H над Черным морем обернулся скандалом. Командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что российские летчики действовали не так, как следовало бы.

В минувшую пятницу над водами Черного моря засекли американский самолет. Для перехвата подняли два истребителя Су-27, которым удалось отогнать бомбардировщик. Как отметил Национальный центр управления обороной РФ, российские экипажи сопроводили иностранный борт на безопасном расстоянии, с соблюдением международных правил использования воздушного пространства.

Однако Харриган заявил, что действия российских летчиков были "непрофессиональными и опасными". Истребители пересекли курс бомбардировщика США на расстоянии около 30 метров, что вызвало турбулентность. Капитан заявил, что B-52H лишь выполнял плановый полет, а действия российских судов угрожали безопасности пилота.

"Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов", – передает его слова "Интерфакс".

К слову, в последнее время российским истребителям все чаще приходится вылетать на перехват иностранных разведчиков. Американские самолеты заполнили небо у границ с Россией.