Минобороны РФ за последнее время зафиксировало 45 натовских крылатых разведчиков

Российские системы ПВО зафиксировали несколько десятков самолетов НАТО, которые проводили разведку у государственных границ РФ. Американское издание The National Interest собрало в одну статью подборку из наших СМИ и данных Минобороны на соответствующую тематику.

"Небо над Россией должно быть довольно переполнено, если верить последним новостям. На прошлой неделе газета "Красная Звезда" Министерства обороны России сообщила, что российские радары отследили 45 иностранных самолетов, которые вели воздушную разведку вблизи госграниц", говорится в материале Питера Сучиу.

Согласно инфографике "КЗ", это были 35 иностранных самолетов-шпионов, а также 11 беспилотников.

Все полеты иностранных крылатых машин отслеживались российскими радиолокационными станциями, никаких нарушений границы России "не допущено". Также наши СМИ утверждали, что на прошлой неделе пилоты ВКС РФ выполнили 342 летные смены с 77 аэродромов в рамках своей боевой подготовки, включая контрразведывательные мероприятия, указал автор.

Среди последних инцидентов фигурируют две воздушных цели, зафиксированные в районе Черного моря. Для идентификации самолетов в небо поднимался истребитель Су-27 сил быстрого реагирования ПВО Южного военного округа. Оказалось, что недалеко от границ России работали разведчик ВВС США RC-135 и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Кроме того, был обнаружен американский шпионский лайнер EP-3E Aries II в том же регионе.

"ВВС США эксплуатируют 24 разведывательных самолета RC-135 в различных конфигурациях. Данные боевые машины используются для перехвата радиосигналов и выявления источников их происхождения", пишет обозреватель.

По его информации, RC-135 может также использоваться для анализа радиолокационных излучений, производимых потенциальными противниками, для определения характеристик их систем и разработки контрмер против них.

Boeing P-8 Poseidon может действовать в качестве противолодочного средства, а также инструмента для пресечения судоходства. На вооружении у него торпеды, противокорабельные ракеты "Гарпун". Кроме того, он может сбрасывать и контролировать гидроакустические буи и работать вместе с другими средствами, включая беспилотные летательные аппараты для наблюдения за морским пространством, указывается в статье.

В 2019 г. ВМС США заключили с Boeing сделку на сумму $2,4 млрд на строительство еще 19 самолетов на платформе Boeing 737-800. Эта крылатая машина будет помогать в охоте на китайские подводные лодки, заключил автор.

