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"Возня" боевых самолетов у границ России невольно напоминает то ли 40-й, то ли 41-й год, когда похожим образом нагнетались отношения между СССР и гитлеровской Германии. Об этом в итервью "Царьград" заявил обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Эксперт прокомментировал заявление Пентагона об "опасном и непрофессиональном" перехвате американского бомбардироващика B-52H, который выполнил летчик Су-27 над Черным морем.
По мнению эксперта, частые полеты иностранных боевых самолетов у границ РФ может привести к вооруженному конфликту в международном воздушном пространстве.
"А уж тем более, если американцы засунут нос хотя бы на три метра на нашу воздушную территорию", – заключил Баранец.
Военный обозреватель предложил американцам "не лазать" возле наших рубежей, и тогда никаких перехватов не будет. По его словам, жалобы Пентагона – это "ритуальные вопли" и часть информационной войны против России и российской армии.
Стоит отметить, что российские боевые самолеты также увеличили количество полетов около американских границ, в частности, Аляски. В Пентагоне недавно заявили, что количество полетов с обеих сторон примерно идентично. Россия резко увеличила активность над Арктикой, а США – вблизи Калининграда и Крыма.
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