Будет третья мировая: США порекомендовали не совать нос в Россию

Будет третья мировая: США порекомендовали не совать нос в Россию
Фото: flickr.com/lynothehamme
"Возня" самолетов может привести к конфликту в международном воздушном пространстве

"Возня" боевых самолетов у границ России невольно напоминает то ли 40-й, то ли 41-й год, когда похожим образом нагнетались отношения между СССР и гитлеровской Германии. Об этом в итервью "Царьград" заявил обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Эксперт прокомментировал заявление Пентагона об "опасном и непрофессиональном" перехвате американского бомбардироващика B-52H, который выполнил летчик Су-27 над Черным морем.

По мнению эксперта, частые полеты иностранных боевых самолетов у границ РФ может привести к вооруженному конфликту в международном воздушном пространстве.

"А уж тем более, если американцы засунут нос хотя бы на три метра на нашу воздушную территорию", – заключил Баранец.

Военный обозреватель предложил американцам "не лазать" возле наших рубежей, и тогда никаких перехватов не будет. По его словам, жалобы Пентагона – это "ритуальные вопли" и часть информационной войны против России и российской армии.

Стоит отметить, что российские боевые самолеты также увеличили количество полетов около американских границ, в частности, Аляски. В Пентагоне недавно заявили, что количество полетов с обеих сторон примерно идентично. Россия резко увеличила активность над Арктикой, а США – вблизи Калининграда и Крыма.

Александр ИЛЬИН

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