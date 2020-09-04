МиГ-31 перехватил норвежский "Орион"

Осло выслеживает российские подлодки

Российский истребитель МиГ-31БМ очередной раз перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ. По данным ведомства, на подступах к воздушному пространству России находился довольно частый гость в этих широтах – Р-3С Orion.

После того как противолодочный самолет, способный выполнять работу разведчика, выполнил разворот от границы РФ, МиГ-31БМ вернулся на базу. Как передает РИА "Новости", нарушения государственной границы допущено не было.

Об аналогичном перехвате сообщалось в четверг, что дает основание предположить, что это один и тот же самолет, собирающий разведывательные данные в акватории Баренцева моря.

Александр ИЛЬИН

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