США поставят Польше ультрасовременные дроны вместе с F-35
Вместе с истребителями F-35 компания Lockheed Martin планирует поставить в Польшу беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы они могли работать вместе с истребителями.
Как пишет издание Defense News, ссылаясь на вице-президента по стратегии и работе с клиентами Skunk Works Lockheed Martin Джека О'Баниона, США и Польша заинтересованы в возможностях БПЛА нового поколения.
Сообщается, что новые дроны "повышают эксплуатационные возможности" F-35, то есть, возможно, речь идет о более совершенном аналоге "Валькирии", которая в сейчас проходит испытания.
Lockheed Martin заинтересована не только в поставке беспилотников в Польшу и сотрудничестве с местными предприятиями. То есть, вероятно, дроны будут собирать на месте.
Каким будет новый БПЛА не сообщается, но скорее всего, он выполнит функции разведчика и наводчика. По мнению военных экспертов, уже в ближайшем будущем беспилотники будут активно использоваться вместе с боевыми самолетами, и страна, которая не освоит эти технологии, безнадежно отстанет в плане вооружений.
В данный момент в России вместе с Су-57 испытывается тяжелый дрон "Охотник". А компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотник "Гром" для поддержки бомбардировщиков Су-34.
Поставки 32 истребителей F-35A в Польшу должны начаться в 2024 году. Вместе с ними могут быть отправлены и беспилотники. Их потенциальными противниками являются российские летчики на Су-30СМ и Су-27. В настоящее время у поляков есть только F-16 C/D Block 52+ и старые МиГ-29.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Покажите пример: от США требуют отказаться от российской нефти
Выступающие против поставок газа из РФ в Европу американцы остаются крупнейшими потребителями российского черного золота
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий