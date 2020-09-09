Защищать Калининград станет намного труднее

Вместе с истребителями F-35 компания Lockheed Martin планирует поставить в Польшу беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы они могли работать вместе с истребителями.

Как пишет издание Defense News, ссылаясь на вице-президента по стратегии и работе с клиентами Skunk Works Lockheed Martin Джека О'Баниона, США и Польша заинтересованы в возможностях БПЛА нового поколения.

Сообщается, что новые дроны "повышают эксплуатационные возможности" F-35, то есть, возможно, речь идет о более совершенном аналоге "Валькирии", которая в сейчас проходит испытания.

Lockheed Martin заинтересована не только в поставке беспилотников в Польшу и сотрудничестве с местными предприятиями. То есть, вероятно, дроны будут собирать на месте.

Каким будет новый БПЛА не сообщается, но скорее всего, он выполнит функции разведчика и наводчика. По мнению военных экспертов, уже в ближайшем будущем беспилотники будут активно использоваться вместе с боевыми самолетами, и страна, которая не освоит эти технологии, безнадежно отстанет в плане вооружений.

В данный момент в России вместе с Су-57 испытывается тяжелый дрон "Охотник". А компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотник "Гром" для поддержки бомбардировщиков Су-34.

Поставки 32 истребителей F-35A в Польшу должны начаться в 2024 году. Вместе с ними могут быть отправлены и беспилотники. Их потенциальными противниками являются российские летчики на Су-30СМ и Су-27. В настоящее время у поляков есть только F-16 C/D Block 52+ и старые МиГ-29.