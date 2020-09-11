Главком ВКС России заявил об опасности маневров НАТО в Черном море
Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суворовикин заявил, что маневры разведывательных самолетов Запада над водами Черного моря, которые прошли 4 сентября, являются беспрецедентными. По его словам, английские и американские военные суда приблизились на 15 км к российской границе и стали заниматься сбором данных о территории РФ.
Ннад Черным морем в тот момент совершали маневры пять разведчиков и один беспилотник альянса, заявил главком. Они занимались сбором данных о территории России глубиной до 600 километров.
Тогда же, 4 сентября, три разведсудна В-52Н ВВС США приблизились к российским границам на 30 километров. По мнению военнослужащего, альянс отрабатывает атаку с помощью крылатых ракет по объектам Южного военного округа (ЮВО).
Как пояснил Суровикин, американские разведчики проводили совместную операцию с польскими F-16, а также Су-27 и МиГ-29 украинских ВВС.
Главком уточнил, что для охраны государственных рубежей России подняли четыре Су-30СМ и четыре Су-27, сообщает РИА "Новости".
Также командующий заметил, что действия альянса не соответствуют официальным заявлениям о стремлении не допустить инциденты на воздушном пространстве во время отработки боевых операций. Риски каждый раз минимизируются российской стороной благодаря действиям пилотов ВКС, которые все чаще вылетают на перехваты регулярно появляющихся иностранных бортов.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что факт предоставления Украиной американцам своего воздушного пространства для полетов стратегических бомбардировщиков Пентагона говорит о серьезной угрозе для России.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Цель отправки в Минск 33 россиян выяснилась - операцию сорвали в ЦРУ
Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 сентября
- В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий