Борты альянса все чаще появляются у южных границ России

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суворовикин заявил, что маневры разведывательных самолетов Запада над водами Черного моря, которые прошли 4 сентября, являются беспрецедентными. По его словам, английские и американские военные суда приблизились на 15 км к российской границе и стали заниматься сбором данных о территории РФ.

Ннад Черным морем в тот момент совершали маневры пять разведчиков и один беспилотник альянса, заявил главком. Они занимались сбором данных о территории России глубиной до 600 километров.

Тогда же, 4 сентября, три разведсудна В-52Н ВВС США приблизились к российским границам на 30 километров. По мнению военнослужащего, альянс отрабатывает атаку с помощью крылатых ракет по объектам Южного военного округа (ЮВО).

Как пояснил Суровикин, американские разведчики проводили совместную операцию с польскими F-16, а также Су-27 и МиГ-29 украинских ВВС.

Главком уточнил, что для охраны государственных рубежей России подняли четыре Су-30СМ и четыре Су-27, сообщает РИА "Новости".

Также командующий заметил, что действия альянса не соответствуют официальным заявлениям о стремлении не допустить инциденты на воздушном пространстве во время отработки боевых операций. Риски каждый раз минимизируются российской стороной благодаря действиям пилотов ВКС, которые все чаще вылетают на перехваты регулярно появляющихся иностранных бортов.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что факт предоставления Украиной американцам своего воздушного пространства для полетов стратегических бомбардировщиков Пентагона говорит о серьезной угрозе для России.