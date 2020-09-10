Стали известны последствия ареста Киевом летавших в Крым самолетов
Власти Украины уже не знают, что придумать против Крыма, и от бессилия принимают абсурдные решения. Так прокомментировал арест Киевом 65 российских самолетов, совершавших рейсы на полуостров, член постпредства республики при президенте РФ Александр Молохов.
"Самолеты как летали в Крым, так и будут летать", – заверил Молохов.
Он отметил, что заочный арест российских самолетов существует лишь в "больном воображении" руководства "мифической прокуратуры АРК", передает РИА "Новости".
Ранее так называемая "прокуратора Автономной республики Крым", базирующаяся в Херсоне и являющаяся подразделением Генпрокуратуры Украины, распространила сообщение о том, что иностранные, то есть российские, авиакомпании нарушили украинские правила въезда/выезда в Крым, поэтому принято решение наложить арест на их имущество. Как судебные приставы Незалежной должны исполнить это решение, в прокуратуре АРК не уточнили. Чтобы появилась возможность задержать самолеты, они должны, как минимум, приземлиться на территории Украины.
Ранее украинское ведомство завело уголовное дело в связи с проездом в Крым пассажирского поезда по Крымскому мосту. Оно же заподозрило экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в совершении преступления.
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