Постигнет ли подобная участь поезда и пароходы, не уточняется

Украина "арестовала" 65 российских самолетов, которые совершали рейсы на Крымский полуостров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры мифической АР Крым, базирующейся в Херсоне.

"По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", – вещают украинцы в телеграм-канале.

Отмечается, что расследованием дела занимается главное управление СБУ в Крыму, также сидящее в Херсоне.

Производство возбуждено из-за якобы нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда и выезда с российского полуострова.

По данным виртуального украинского ведомства, в Крым осуществляют регулярные пассажирские рейсы около 40 авиакомпаний РФ.

Как подчеркнули авторы телеграм-канала издания "Украина.ру", теперь киевскому режиму осталось "заманить" российские лайнеры на территорию Незалежной.

Херсонская прокуратура пока остановилась на самолетах. Будут ли подвергнуты аресту российские пароходы и поезда, пока не известно.

