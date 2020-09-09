Конфликт в Донбассе перерастет в Третью мировую войну - ДНР

Конфликт в Донбассе перерастет в Третью мировую войну - ДНР
Фото: Senkar Tomas/CTK/www.globallookpress.com
Между тем, Киев и Донецк договорились о совместной инспекции украинской зоны контроля под Горловкой

Вооруженный конфликт в Донбассе может перерасти в Третью мировую войну, и виноваты в этом будут киевские власти. С таким предупреждением выступил депутат Народного совета Донецкой народной республики Константин Кузьмин.

"На востоке Украины идет не гражданская, а убийственная война. Скоро из-за действий Киева вспыхнет Третья мировая", – сказал представитель ДНР в эфире ютуб-канала "Аналитическая служба Донбасса".

Он отметил, что на защиту шахтерского края в 2014 г. встали не регулярные войска РФ, а местные патриоты, которые имели свою точку зрения на события на Майдане. Также всю вину на развязывание вооруженного конфликта в Донбассе Кузьмин переложил на постмайданное руководство Незалежной.


Ранее сегодня неожиданная новость пришла с берегов Днепра, которая должна вызвать возмущение со стороны украинских ура-патриотов и радикалов.

В ходе внеочередного заседания ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Украина и народные республики договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы под Горловкой в Донецком регионе. Инспектирование будет проходить при участии координатора от ОБСЕ уже 10 сентября.

Как отмечает агентство ДАН, эта мера принята по инициативе Донецка, который обвиняет украинскую сторону в том, что в нарушение договоренностей ВСУ возвели в серой зоне дополнительные инженерные сооружения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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