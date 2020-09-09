Киев не исполнил ни одного из взятых обязательств по Нормандскому саммиту

Экс-глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что киевские власти не сдержали обещаний, данных российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, во время нормандских переговоров, которые были весьма напряженными, глава РФ весьма уважительно общался с украинским коллегой.

Бывший глава администрации лидера Незалежной заявил, что в тот момент Москва искала выход из сложной ситуации на юго-востоке Украины. Также он добавил, что Зеленский пользуется "бешеной поддержкой" у россиян. По этой причине Путин не стал с ним "воевать".

На сегодняшний день, считает Богдан, ситуация поменялась – к примеру, релизы официальных ведомств, выпускаемые после диалогов лидеров двух государств, диаметрально отличаются в содержании – Зеленский допустил "дипломатический провал", сообщает "Гордон"

Богдан возглавлял администрацию Зеленского с конца весны 2019 года. В феврале 2020 президент уволил его, заявив, что назначение Богдана на указанную должность было ошибкой, так как власть его "сильно меняет".

Ранее глава Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов заявил, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, как и его предшественник Петр Порошенко. Власти послушно следуют плану, придуманному в Вашингтоне, и не собираются следовать Нормандскому формату.